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Питерец.ру » Политика » Парламентарии предлагают отменить ОГЭ

Парламентарии предлагают отменить ОГЭ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
В Госдуме предлагают отменить ОГЭ – вернут ли прежние экзамены?

«Питерец.ру» сообщает, что в Государственной думе рассматривается инициатива об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) и возврате к прежним формам школьных испытаний. Авторы идеи считают, что нынешняя система не всегда адекватно оценивает знания учеников.

Депутаты предлагают вернуться к формату экзаменов, который существовал до введения ОГЭ. Это может упростить процедуру подготовки как для школьников, так и для учителей. Инициатива вызвала дискуссии среди педагогов и родителей. Одни поддерживают изменения, считая их необходимыми, другие выражают опасения, что нововведения могут привести к снижению качества образования.

Планируется, что обсуждение инициативы будет продолжено в рамках профильных комитетов.

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