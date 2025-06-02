Парламентарии предлагают отменить ОГЭ

«Питерец.ру» сообщает, что в Государственной думе рассматривается инициатива об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) и возврате к прежним формам школьных испытаний. Авторы идеи считают, что нынешняя система не всегда адекватно оценивает знания учеников.

Депутаты предлагают вернуться к формату экзаменов, который существовал до введения ОГЭ. Это может упростить процедуру подготовки как для школьников, так и для учителей. Инициатива вызвала дискуссии среди педагогов и родителей. Одни поддерживают изменения, считая их необходимыми, другие выражают опасения, что нововведения могут привести к снижению качества образования.

Планируется, что обсуждение инициативы будет продолжено в рамках профильных комитетов.