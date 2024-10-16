Альтернативы ЕГЭ пока не будет

«Питерец.ру» отмечает, что дискуссии по поводу возможной отмены ЕГЭ велись давно. Введенная система подвергалась серьезной критике, из-за чего высказывались предположения по ее пересмотру или отмене.

Однако на деле оказалось, что отменять ЕГЭ и вводить альтернативную форму экзамена сейчас не готовы. Так, просветительский комитет Госдумы отклонил проект закона, предполагающий выбор между ЕГЭ и традиционной формой экзамена. Там посчитали, что данное нововведение приведет к проблеме объективной оценки результатов экзаменов, ведь в таких условиях будет трудно выработать единый подход.

Однако с этими доводами не согласились авторы законопроекта, а также депутаты-справедливороссы. Они заявили, что продолжат отстаивать свою позицию и дальше.