Нужно ли штрафовать за оскорбление учителей?

«Питерец.ру» сообщает, что у жителей Северной столицы выясняли, нужно ли вводить штрафные санкции за оскорбление педагогов. Опрос был проведен специалистами сервиса Superjob.

Оказалось, что данную идею поддерживают 67% респондентов, 16% – не считают ее правильной. Ну а 17% не имеют четкого мнения по данному вопросу, потому они затрудняются с ответом. Что касается родителей школьников, то за высказывались 60%, против – 20%.

Напоминаем, что депутаты Государственной думы будут рассматривать закон, по которому полагается штраф за оскорбление учителя. Речь идет о публичном оскорблении, когда педагог выполняет свои обязанности.

Безусловно, проблема является актуальной и требует серьезного рассмотрения. Посмотрим, найдет ли данная инициатива поддержку парламентариев.