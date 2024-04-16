Введут ограничения на книги иноагентов

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы внесут изменения в закон о библиотеках. Теперь там не станут выдавать книги иноагентов. Список этих авторов установит специальная комиссия.

Данная инициатива была одобрена Министерством культуры. Петербургские депутаты тоже поддержали эту идею. Так что книги иноагентов станут недоступны в библиотеках Северной столицы.

Эта федеральная инициатива обусловлена тем, что работы иностранных агентов находятся в свободном доступе. Парламентарии посчитали необходимым это исправить и предложили соответствующие поправки. Под запрет также попадают авторы, которые причастны к экстремизму и терроризму.

Предлагаемые ограничения логичны и справедливы. Книги некоторых людей не должны выдаваться гражданам.