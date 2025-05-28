В СПб появится Генконсульство Белоруссии

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге появится белорусское генконсульство. Это важное событие для укрепления дипотношений между государствами. Новое здание расположено на ул. Тверской. Оно станет центром дипломатической и консульской деятельности, направленной на развитие сотрудничества между РФ и Беларусью.

Ожидается, что генконсульство поспособствует более эффективному взаимодействию между гражданами и дипломатическими структурами, а также укреплению культурных и экономических связей.

Напоминаем, что Белоруссия является ближайшим партнером и союзником России. Между нашими народами существуют тесные связи, установленные на протяжении веков.