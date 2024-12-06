Словацкое Генконсульство закрывается

«Питерец.ру» сообщает, что в последний день года в СПб перестанет работать Генконсульство Словакии. Это обусловлено решением, которое приняло руководство данной страны.

Теперь подавать документы на визу, заверять подписи и решать другие вопросы с представителями Словакии можно будет только в Посольстве, которое находится в Москве.

Также в Петербурге завершает работу Генконсульство Польши. Деятельность этого представительства прекращена решением МИД РФ. Данная меры стала ответом на закрытие российского Генконсульства в Польше.

В этих действиях нет какой-либо неожиданности, поскольку антироссийская линия в ЕС продолжает прослеживаться довольно четко. Естественно, это сказывается на работе различных дипломатических миссий.