«Питерец.ру» сообщает, что в СПб ожидается закрытие Генконсульства Польши – структура прекратит работу 8 января. Это решение было принято в контексте изменений дипломатических отношениях между РФ и Польшей.

Генконсульство, которое на протяжении многих лет выполняло функции по поддержанию связей между двумя странами, теперь прекращает свою деятельность. Закрытие консульства связано с ухудшением отношений между Россией и Западом, что отразилось на работе дипломатических учреждений.

В последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа консульств и посольств недружественных стран. Ожидается, что это решение повлияет на граждан, нуждающихся в консульских услугах, например: оформление виз и консультационная помощь.