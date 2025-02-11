День защитника Отечества в СПб отметят запуском «Поезда дружбы»

«Питерец.ру» сообщает, что в канун празднования 23 февраля запланировано уникальное событие – запуск «Поезда дружбы» по маршруту Петербург – Минск. Этот шаг направлен на укрепление культурных и дружеских связей между Россией и Беларусью.

Пассажирам представится возможность насладиться комфортным путешествием и одновременно почувствовать атмосферу сближения между двумя странами. Это не просто транспортное сообщение, а символ взаимопонимания и уважения между народами.

«Поезд дружбы» станет местом, где люди смогут лучше узнать друг друга, обсудить общие интересы и ценности, а также насладиться красотой белорусской природы. Это событие обещает стать важным шагом в развитии дружественных отношений между нашими народами.