В BRIKS обсуждают налоговое администрирование

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб началось заседание рабочей группы BRIKS. Участники обсуждают клиентоцентричный подход в налоговом администрировании. На этом заседании эксперты анализируют и обсуждают инновационные методы взаимодействия с налогоплательщиками.

В центре внимания – индивидуальный и ориентированный на потребности бизнеса подход к налоговому администрированию. Участники встречи рассматривают примеры лучших практик, анализируют существующие системы и ищут пути для их улучшения. Обсуждаются вопросы упрощения процедур, повышения прозрачности и снижения административных барьеров для бизнеса.

Ожидается, что итоги заседания помогут выработать единые принципы и подходы к налоговому администрированию в странах БРИКС. В мероприятии приняли участие российские, эмиратские, бразильские, египетские, индийские, иранские, китайские и южноафриканские представители.