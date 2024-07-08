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Питерец.ру » Политика » Путин приедет на форум BRIKS

Путин приедет на форум BRIKS

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63
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
Российский президент посетит форум BRIKS в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб пройдет форум BRIKS. Мероприятие состоится 11-12 июля, в нем примет участие и президент Путин. Во время форума российский лидер проведет ряд встреч, в частности – переговоры с индийским премьером Моди.

Ожидается, что на форуме будет обсуждаться парламентскую роль при построении международных отношений, а также темы демократизации, проблемы международной торговли и последствия кризисов. При переговорах Путина и Моди будут подняты вопросы торговли между Россией и Индией, расширения финансовых операций и использования платежных систем.

Напоминаем, что объединение BRIKS набирает обороты и становится мощной структурой, которая придерживается принципов равноправного партнерства и становится серьезным конкурентом так называемому Западу. Россия и Индия входит в данную структуру.

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