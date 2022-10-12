Александр Бельский: Мы должны грамотно сбалансировать экономический курс

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса при Губернаторе СПб. На заседании обсуждались вопросы государственной поддержки в сложных условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и беспрецедентным внешним давлением, итоги совместной работы власти и бизнеса по строительству объектов социальной инфраструктуры и меры поддержки бизнеса в части оптимизации контрольных и надзорных процедур.

Открывая заседание, Губернатор города Александр Беглов поблагодарил предприятия за эффективную работу в условиях санкций и отметил, что многие перешли на рабочий режим в три смены. Глава города пообещал новые меры государственной поддержки тем, кто выпускает востребованную продукцию, и призвал органы власти работать на опережение, как это было в период пандемии.

Александр Бельский в своем выступлении обозначил новые задачи, которые сегодня должны решать органы власти и представители бизнес-сообщества.

– Нужно понимать, какие отрасли требуют масштабной поддержки, а для каких достаточно устранения лишних административных барьеров. Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Экономическое давление со стороны недружественных стран Запада только возрастает. В стране была объявлена частичная мобилизация, и этот вопрос тоже нужно обсуждать здесь. Необходимо выборочно подходить к призыву сотрудников из важных отраслей, например таких, как фармацевтический кластер, подходить с пониманием к проблемам малого и среднего бизнеса. В то же время надо различать реально работающие предприятия и фирмы-однодневки, созданные лишь для получения государственных преференций. Также требуется особый подход к нашему реальному сектору, выполняющему специальные заказы. Коллеги, мы должны грамотно сбалансировать свой курс в данной ситуации, чему, несомненно, поможет огромный опыт, накопленный членами штаба, – сказал спикер петербургского парламента.

Докладчики, в частности, рассказали о проекте новой Дорожной карты по улучшению условий для бизнеса. В настоящее время к проекту поданы предложения от 12 комитетов по 102 мероприятиям. Они охватывают работу по 43 показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Мероприятия прежней карты, утвержденной в прошлом году, исполнены на 100%, что позволило Петербургу улучшить свое положение в рейтинге на две позиции, заняв шестое место. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2022 года выдала 51 разрешение на строительство социальных объектов. Это 19 школ, 19 детских садов, 2 объекта здравоохранения, 2 объекта культуры и 9 спортивных сооружений. Участники обсудили меры финансовой поддержки бизнеса – льготные займы, беззалоговые кредиты, государственное поручительство по кредитным договорам.

Штаб по улучшению условий ведения бизнеса создан в 2013 году в целях устранения избыточных административных барьеров для предпринимателей. В 2016 году его возглавил Губернатор Санкт-Петербурга. Штаб осуществляет подготовку совместных решений органов государственной власти и представителей бизнес-сообщества по актуальным проблемам взаимодействия города и предпринимателей, а также объединяет усилия органов государственной власти и предпринимателей по созданию комфортного бизнес-климата в городе. К настоящему времени состоялось 28 заседаний совещательного органа и 4 заседания его президиума.