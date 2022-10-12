ента новостей

19:01
Новая «Скандинавия» подходит к Выборгу
18:53
Акция «Тепло для солдат»
18:51
Парламентарии помогли мобилизованным официально оформить отношения с избранницами
18:45
Суд Мьянмы продлил срок тюремного заключения Аун Сан Су Чжи до 26 лет
18:38
Александр Бельский: Мы должны грамотно сбалансировать экономический курс
18:35
В Корабелке прошло заседание Наблюдательного совета ПИШ СПбГМТУ
18:34
В Ленобалсти задержали квартирных воров
18:33
Беглов рапортует о низком уровне безработицы на фоне пустых бизнес-центров и пустующих площадей — СМИ
18:04
Полицейскими задержан 20-летний парень, подозреваемый в обмане пенсионерки
18:02
Победа студентки Корабелки в соревнованиях по джиу-джитсу
16:17
В СПбГУ презентовали уникальное издание «Петергоф, помнящий Петра»
15:11
Читакль «Турдейская Манон Леско»
14:20
Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет
13:01
В Петербурге поймали афериста, подозреваемого в обмане пенсионеров
12:32
В поселке Янино-1 пенсионер поверил в ДТП с внуком и отдал аферистам 300 тысяч рублей
12:13
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
12:00
В Ленобласти задержали мужчину с пакетом психотропного вещества
11:57
В Кировском районе задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
11:24
Депутаты держат на контроле систему безопасности в петербургских школах
11:16
В Мурино пожилая женщина передала аферистам 13 миллионов рублей
10:58
Задержали девушку, подозреваемую в обмане пенсионера в Невском районе
10:32
Самозанятых становится больше
10:03
Как защититься от тромбоза
09:50
В Петербурге прошел краеведческий диктант, приуроченный к 350-летию Петра Великого
09:41
Депутаты предлагают городу выделить средства на снаряжение для резервистов
09:39
В Мурино неизвестный открыл стрельбу по окнам домов
09:37
Путин встретился с главой ОАЭ
21:48
Подведены итоги третьего сезона Волонтерского кампуса
19:09
Александр Бельский: Город должен взять шефство над каждым петербуржцем, который сегодня встает в строй российской армии
18:44
В Петербурге задержали женщину, которая совершила кражу из квартиры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Александр Бельский: Мы должны грамотно сбалансировать экономический курс

Александр Бельский: Мы должны грамотно сбалансировать экономический курс

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Александр Бельский: Мы должны грамотно сбалансировать экономический курс

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса при Губернаторе СПб. На заседании обсуждались вопросы государственной поддержки в сложных условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и беспрецедентным внешним давлением, итоги совместной работы власти и бизнеса по строительству объектов социальной инфраструктуры и меры поддержки бизнеса в части оптимизации контрольных и надзорных процедур.

Открывая заседание, Губернатор города Александр Беглов поблагодарил предприятия за эффективную работу в условиях санкций и отметил, что многие перешли на рабочий режим в три смены. Глава города пообещал новые меры государственной поддержки тем, кто выпускает востребованную продукцию, и призвал органы власти работать на опережение, как это было в период пандемии.

Александр Бельский в своем выступлении обозначил новые задачи, которые сегодня должны решать органы власти и представители бизнес-сообщества.

– Нужно понимать, какие отрасли требуют масштабной поддержки, а для каких достаточно устранения лишних административных барьеров. Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Экономическое давление со стороны недружественных стран Запада только возрастает. В стране была объявлена частичная мобилизация, и этот вопрос тоже нужно обсуждать здесь. Необходимо выборочно подходить к призыву сотрудников из важных отраслей, например таких, как фармацевтический кластер, подходить с пониманием к проблемам малого и среднего бизнеса. В то же время надо различать реально работающие предприятия и фирмы-однодневки, созданные лишь для получения государственных преференций. Также требуется особый подход к нашему реальному сектору, выполняющему специальные заказы. Коллеги, мы должны грамотно сбалансировать свой курс в данной ситуации, чему, несомненно, поможет огромный опыт, накопленный членами штаба, – сказал спикер петербургского парламента.

Докладчики, в частности, рассказали о проекте новой Дорожной карты по улучшению условий для бизнеса. В настоящее время к проекту поданы предложения от 12 комитетов по 102 мероприятиям. Они охватывают работу по 43 показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Мероприятия прежней карты, утвержденной в прошлом году, исполнены на 100%, что позволило Петербургу улучшить свое положение в рейтинге на две позиции, заняв шестое место. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2022 года выдала 51 разрешение на строительство социальных объектов. Это 19 школ, 19 детских садов, 2 объекта здравоохранения, 2 объекта культуры и 9 спортивных сооружений. Участники обсудили меры финансовой поддержки бизнеса – льготные займы, беззалоговые кредиты, государственное поручительство по кредитным договорам.

Штаб по улучшению условий ведения бизнеса создан в 2013 году в целях устранения избыточных административных барьеров для предпринимателей. В 2016 году его возглавил Губернатор Санкт-Петербурга. Штаб осуществляет подготовку совместных решений органов государственной власти и представителей бизнес-сообщества по актуальным проблемам взаимодействия города и предпринимателей, а также объединяет усилия органов государственной власти и предпринимателей по созданию комфортного бизнес-климата в городе. К настоящему времени состоялось 28 заседаний совещательного органа и 4 заседания его президиума.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-06-2022, 18:52
Александр Бельский и Александр Беглов подписали Совместный план законопроектной работы на 2022-2023 годы
30-09-2022, 11:55
Александр Бельский: Каждый регион должен вносить посильный вклад в победу
27-09-2017, 09:59
Заседание Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Петербурге
3-10-2022, 16:32
Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента
7-06-2022, 16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам
16-09-2022, 17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 12:13
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
1
147
Вчера, 09:34
В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
140
Вчера, 09:22
У Пикалево столкнулись две отечественные легковушки. Пострадала 14-летняя пассажирка
0
136
Вчера, 09:15
В Ленобласти иномарка наехала на лося
Наверх