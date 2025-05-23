Чиновники пересаживаются на китайские авто

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство СПб планирует приобрести автомобили китайской марки Hongqi на сумму около 77,5 млн. руб. для использования чиновниками и депутатами города. Информация об этом была опубликована на сайте государственных закупок.

Всего планируется закупить 10 седанов Hongqi H9, стоимость каждого из которых составляет около 7,75 млн. руб. В документации указано, что автомобили должны быть черного цвета с коричневым салоном, с современными системами безопасности и комфорта, включая панорамную крышу, мультимедийную систему и функцию массажа сидений. Транспорт будет передан в распоряжение автотранспортного учреждения «Смольнинское».