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Питерец.ру » Политика » Чиновники пересаживаются на китайские авто

Чиновники пересаживаются на китайские авто

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Власти Северной столицы хотят приобрести для себя китайские машины

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство СПб планирует приобрести автомобили китайской марки Hongqi на сумму около 77,5 млн. руб. для использования чиновниками и депутатами города. Информация об этом была опубликована на сайте государственных закупок.

Всего планируется закупить 10 седанов Hongqi H9, стоимость каждого из которых составляет около 7,75 млн. руб. В документации указано, что автомобили должны быть черного цвета с коричневым салоном, с современными системами безопасности и комфорта, включая панорамную крышу, мультимедийную систему и функцию массажа сидений. Транспорт будет передан в распоряжение автотранспортного учреждения «Смольнинское».

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