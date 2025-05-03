СПб продолжает помогать Мариуполю

«Питерец.ру» сообщает, что СПб активно помогает Мариуполю в восстановлении и развитии системы здравоохранения. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

Во время своей поездки в Мариуполь он посетил медцентр ЦМСП №3. Теперь там можно будет проводить высокотехнологичные медицинские исследования. Александр Дмитриевич подчеркнул, что создание новых корпусов этого центра стало вкладом жителей СПб в восстановление мира на Донбассе.

Напоминаем, что между Петербургом и Мариуполем установлены побратимские отношения. Летом исполнится 3 года с момента их установления. СПб продолжает активно участвовать в восстановлении этого города и оказать различного рода поддержку. По словам Александра Беглова, эта поддержка будет продолжаться и дальше.