Беглов побывал в Карелии

«Питерец.ру» отмечает, что Петербург продолжает укреплять связи с другими регионами. Глава Северной столицы вместе с другими петербургскими чиновниками побывал в Карелии. Беглов посетил несколько предприятий этой республики.

Между Петербургом и Карелией сложились тесные связи. Причем это взаимодействие продолжает развиваться. Оно охватывает много отраслей, в том числе промышленность, торговлю, туризм и образование.

Во время визита Александра Беглова обсуждался вопрос поставок продукции некоторых карельских предприятий. Петербург намерен и дальше активно сотрудничать с Карелией. Власти Северной столицы делают все, чтобы укреплять взаимоотношения с другими городами и регионами.