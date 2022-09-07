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Питерец.ру » Политика » Беглов побывал в Карелии

Беглов побывал в Карелии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Делегация из Петербурга побывала в Карелии

«Питерец.ру» отмечает, что Петербург продолжает укреплять связи с другими регионами. Глава Северной столицы вместе с другими петербургскими чиновниками побывал в Карелии. Беглов посетил несколько предприятий этой республики.

Между Петербургом и Карелией сложились тесные связи. Причем это взаимодействие продолжает развиваться. Оно охватывает много отраслей, в том числе промышленность, торговлю, туризм и образование.

Во время визита Александра Беглова обсуждался вопрос поставок продукции некоторых карельских предприятий. Петербург намерен и дальше активно сотрудничать с Карелией. Власти Северной столицы делают все, чтобы укреплять взаимоотношения с другими городами и регионами.

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