Беглов побывал в Мариуполе

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов отправился в Мариуполь. Александр Дмитриевич встретился с градоначальником Константином Иващенко, а также с главой ДНР Денисом Пушилиным. Беглов осмотрел территорию, в том числе – разрушенные объекты.

Теперь петербургские специалисты будут помогать в восстановлении города. В это дело будет вложено немало сил и финансовых ресурсов. Петербург окажет помощь в восстановлении ряда объектов. Это касается и учебных заведений Мариуполя. В частности, школе, которая возобновила занятия, были переданы учебники и ноутбуки.

Напоминаем, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Такие отношения предполагают взаимную помощь и серьезный уровень взаимодействия. Сегодня этот город ДНР нуждается в нашей поддержке.