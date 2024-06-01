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Питерец.ру » Политика » Кто приедет на ПМЭФ-2024?

Кто приедет на ПМЭФ-2024?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
glavgeodpr.ru
Кто примет участие в экономическом форуме в Петербурге?

«Питерец.ру» напоминает, что в этом году СПб в очередной раз примет ПМЭФ. На форум приедут представители 136 стран. Главным гостем мероприятия станет глава Боливии Луис Арсе. Всего же на форуме будет более 17 тыс. участников и почти 3,5 тыс. журналистов.

По словам организаторов форума, в мире произошли глобальные финансовые изменения. Сегодня Россия стала опять привлекательной для зарубежного бизнеса. Логично, что в таких условиях возрастает интерес к ПМЭФ.

Напоминаем, что на форуме будут обсуждаться тема многополярного мира. Деловую программу разобьют на 4 блока. Это переход к многополярности, российская экономика, технологии и лидерство, а также здоровое общество и традиционные ценности.

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