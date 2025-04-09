ента новостей

08:44
Китай будет на ПМЭФ-2025: приедет делегация высокого уровня
08:31
Произошло объединение писательских организаций в СПб
08:12
ГИБДД рекомендует не спешить с сезонной заменой резины
08:00
Самокатчики продолжают нарушать ПДД
01:32
Петербургский волейбольный «Зенит» – в финале Суперлиги: «Белогорье» повержено в трёх матчах
20:05
Вылет СКА в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения 2:5 от московского «Динамо» в шестом матче серии
15:29
Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»
14:43
В Петербурге стартовал X Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
14:11
В Петербурге завершили подготовку разводных мостов к «большой» навигации
12:37
Открытие выставки «Жена космонавта»
12:34
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу
12:11
В центре Петербурга поймали мигрантов, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественников
12:03
В кафе на Бухарестской улице повар-мигрант нанес смертельный удар своему коллеге-соотечественнику
11:02
Трамп провоцирует мировой кризис
10:20
В Шушарах задержали подозреваемого в жестоком избиении собутыльника
09:58
В МВД предупредили о критической уязвимости Windows
09:49
Врачам в СПб платят немного
09:32
Когда в СПб ликвидируют свалки?
09:24
Международный турнир «Лига Боевого Самбо»
09:15
Жители СПб активно платят по счетам
16:35
В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля ограничат дорожное движение
14:10
Концерт музыки Антонио Вивальди в Эрмитаже
13:13
Новый способ кражи данных оставляет пользователей без денег
12:54
В Ленобласти разведчики Росгвардии отработали беспарашютное десантирование
12:46
В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»
10:18
В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу
10:05
Доля без ипотечных сделок в CПб превысила показатель Москвы
09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
09:52
В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль
09:47
В СПб закрыли кальянные
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Произошло объединение писательских организаций в СПб

Произошло объединение писательских организаций в СПб

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
В культурной жизни СПб произошло значимое событие – две независимые писательские организации объединились в составе Союза писателей 

«Питерец.ру» сообщает, что две самостоятельные писательские организации Северной столицы объединились в составе Союза писателей РФ. Инициатива способствует укреплению литературных связей и обмену опытом между авторами.

Это событие стало одним из первых в стране, подчеркивая активное развитие культурной жизни в СПб. Губернатор Александр Беглов выразил уверенность, что объединение писательских организаций будет способствовать развитию литературного творчества и популяризации чтения среди жителей города и всей страны.

Слияние организаций открывает новые горизонты для молодых авторов и признанных мастеров слова. Ожидается, что совместные проекты и мероприятия будут способствовать обогащению культурного ландшафта СПб и России в целом. Это важное событие в культурной жизни города подчеркивает его статус культурной столицы и способствует укреплению литературных традиций.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-03-2025, 09:09
Отношения СПб и Сантьяго-де-Куба вышли на новый уровень
22-03-2025, 10:38
СПбГУ расширяет свое присутствие в мире
1-02-2025, 10:21
Беглов поздравил патриарха
28-12-2023, 18:56
Губернатор Петербурга поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством
5-03-2015, 08:34
Культурная благотворительность
22-09-2014, 08:53
Питер официально станет Культурной столицей!

Происшествия на дорогах

7-04-2025, 09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
Наверх