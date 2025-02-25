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Питерец.ру » Политика » В СПб задержали женщину, оскорбившую Лукашенко

В СПб задержали женщину, оскорбившую Лукашенко

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В СПб правоохранительные органы задержали белорусскую пенсионерку, которая, по версии следствия, оскорбила президента Беларуси Александра Лукашенко

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб была задержана 66-летняя пенсионерка из Беларуси, которая, по данным правоохранительных органов, оскорбила президента страны Александра Лукашенко. Женщина выражала это в постах, которые публиковала в Телеграме. Пенсионерка находилась в международном розыске.

И вот ее нашли в Петербурге, доставив в полицейское отделение. Она ожидает принятия решения по своему делу. Инициаторы розыска уже получили информацию о задержании женщины.

Ситуация вокруг задержания белорусской пенсионерки поднимает важные вопросы о границах свободы выражения мнений и реакции властей на критику. В условиях политической напряженности в Беларуси и за ее пределами, подобные случаи становятся все более актуальными и вызывают общественный резонанс.

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