Как воспринимать заявление Тихановской

«Питерец.ру» сообщает, что политолог Евгений Трещенков прокомментировал заявление Светланы Тихановской. Лидер белорусской оппозиции предложила Александру Лукашенко добровольно покинуть свой пост. В этом случае она пообещала ему личную безопасность.

По словам Трещенкова, большая часть граждан Белоруссии уверена, что выборы выиграла именно Тихановская. Известны факты фальсификации результатов. Однако неизвестно, сколько голосов реально набрала соперница Лукашенко. Также непонятно в качестве кого она делает подобные заявления и сможет ли реально гарантировать безопасность Лукашенко.

Эти моменты вызывают серьезные сомнения. Не факт, что сторонники Тихановской согласятся с ней в этом. К тому же Лукашенко сейчас заручился поддержкой России. Так что у него будет немало рычагов для стабилизации ситуации.