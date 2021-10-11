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Официальные лица заявляют, что рекордное количество людей пытается пересечь границу между Польшей и Беларусью

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Рекордное количество людей попытались пересечь границу между Польшей и Беларусью в субботу

Рекордное количество людей попытались пересечь границу между Польшей и Беларусью в субботу на фоне обвинений в том, что Беларусь способствует миграции к восточной границе Европейского Союза.
Польская пограничная служба сообщила CNN, что число попыток пересечения границы в субботу из 739 было максимальным за один день. Они стали последними в недельном миграционном кризисе на границе, в связи с которым Польша ввела чрезвычайное положение в прошлом месяце.
По данным пограничного ведомства Польши, с августа было пресечено около 16 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Из них 5000 - в октябре.

Переход может стать все более опасным по мере смены сезонов. По меньшей мере четыре человека погибли на границе между Польшей и Беларусью в августе; По данным польских властей, три человека были найдены мертвыми на польской стороне границы после переохлаждения, а четвертый был найден мертвым в Беларуси, в одном метре от границы, сообщает белорусское государственное агентство Belta.

Многие из прибывающих к границам Восточной Европы - выходцы из Афганистана и Ирака.

Отношения между Беларусью и ее соседями становятся все более напряженными из-за приграничной ситуации. В августе премьер-министры Польши, Латвии и Литвы обвинили президента Беларуси Александра Лукашенко в создании кризиса, направляя мигрантов в Европейский Союз.
В пятницу Польша также вызвала временного поверенного в делах Беларуси Александра Часновского в связи с утверждениями о том, что по польским солдатам, дислоцированным вдоль границы, стреляли. Часновский заявил прессе, что «информация о выстрелах не соответствует действительности».
В твиттере Польской пограничной службы в воскресенье говорится, что «патрули офицеров и солдат сообщили, что вчера вечером снова были слышны выстрелы на белорусской стороне недалеко от границы с Польшей».

Европейские официальные лица также обвинили Беларусь в поощрении людей незаконно пересекать территорию Польши и других ее соседей по ЕС в рамках усилий по оказанию давления на блок из-за масштабных санкций, которые он ввел в отношении Минска.
Санкции ЕС, США и Великобритании в июне стали скоординированным ответом на принудительную посадку правительством Лукашенко самолета Ryanair и арест оппозиционного журналиста, а также на «продолжающиеся репрессии» в бывшем советском государстве.

Источник: CNN
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