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Питерец.ру » Политика » В Ленобласти уничтожен беспилотник, нарушивший воздушное пространство

В Ленобласти уничтожен беспилотник, нарушивший воздушное пространство

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Ленинградской области силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области произошел инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. По данным источников, воздушное пространство региона было нарушено неизвестным дроном. Силы противовоздушной обороны оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили нарушителя.

Представители Минобороны подтвердили факт уничтожения беспилотника, отметив, что инцидент не повлек за собой жертв или разрушений. Обстоятельства происшествия, включая маршрут и цели дрона, остаются предметом расследования.

Власти региона усилили меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. Этот случай стал очередным напоминанием о необходимости укрепления обороноспособности в условиях современных вызовов.

Напоминаем, что беспилотники стали атаковать регионы РФ после начала СВО. Некоторые аналитики высказывают предположение о завершении украинского конфликта в 2025 году, благодаря вмешательству Дональда Трампа.

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