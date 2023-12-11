В Ленобласти во время дорожного конфликта водителю стреляли в ногу

Вчера вечером, 10 декабря около 21 часа 00 минут, произошло происшествие, в результате которого 31-летний мужчина, проживающий в поселке Петровское Приозерского района Ленобласти, обратился в Елизаветинскую больницу. Пациент был госпитализирован с пулевым ранением в правую голень. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

По словам самого раненого, инцидент произошел 9 декабря примерно около 14 часов 00 минут на участке Приозерского шоссе, между поселками Орехово и Иваново. Во время дорожного конфликта неизвестный произвел выстрел в его правую ногу, используя неустановленное оружие.

Подробности и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются правоохранительными органами. Полиция начала расследование, чтобы установить личность нападавшего и мотивы его действий. Очевидцы происшествия призываются связаться с полицией и предоставить любую информацию, которая может помочь в расследо