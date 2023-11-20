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Питерец.ру » Происшествия » Житель Ростовской области задержан за погром в сетевом магазине на Шкапина

Житель Ростовской области задержан за погром в сетевом магазине на Шкапина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали громившего продмаг на улице Шкапина

18 ноября 2023 года около 17 часов вечера произошл инцидент в сетевом магазине, расположенном по адресу улица Шкапина, дом 2/124А, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Неизвестный напал на 28-летнего подсобного рабочего магазина, разбросав товары и нанеся удар предметом, похожим на нож. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив сотрудников магазина в шоке и с причиненными повреждениями.

Это серьезное преступление привлекло внимание правоохранительных органов, и по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к хулиганству.

Полиция немедленно приступила к оперативно-розыскным мероприятиям с целью задержания преступника. В результате активных действий правоохранительных органов, подозреваемый в совершении данного преступления был задержан у дома 4 на набережной канала Грибоедова.

Злодеем оказался 31-летний житель Ростовской области. Однако, несмотря на задержание подозреваемого, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, поскольку следствие стремится выяснить все обстоятельства инцидента и установить возможное причастие других лиц к этому преступлению. Такие случаи нападений на работников магазинов являются серьезной проблемой, поскольку они создают угрозу для безопасности персонала и клиентов. Этот инцидент стал напоминанием о важности обеспечения безопасности в магазинах и необходимости принятия соответствующих мер для предотвращения подобных происшествий. Мы надеемся, что полиция сможет полностью разобраться в этом случае и наказать виновных. Важно, чтобы такие преступления не оставались безнаказанными и чтобы сотрудники магазинов могли чувствовать себя защищенными на рабочем месте.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район хулиганство
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