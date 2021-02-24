ента новостей

15:51
В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошел день совместной боевой подготовки
11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
11:17
В Петербурге пенсионерка выкинула в окно 150 000 рублей
11:11
В Ленобласти санитар изнасиловал падчерицу
08:59
Кто откладывает деньги?
08:38
Признались в лени
10:12
Не унижай ветеранов
08:53
Откапывают машины
15:27
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 4,5 миллиона рублей
15:18
В Ленобласти строится современная ветеринарная клиника
15:15
В Петербурге коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера
15:03
В Ленинградской области среди военнослужащих ЗВО стартовал первый этап конкурса «Инженерная формула»
08:22
Куда ехать на праздники?
07:59
Город под Петербургом
23:04
Пангос стал героем концовки победного для «Зенита» матча Евролиги в Белграде
22:52
В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века
18:57
Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор
18:55
В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги
18:53
5646 заявок петербуржцев выполнили волонтеры акции #МыВместе
11:20
В Ленобласти изнасиловали 76-летнюю пенсионерку
11:14
Наука может быть простой, интересной и познавательной!
11:10
Психоневрологический интернат №7 получил в подарок более 100 книжных изданий
11:08
В Ленобласти подросток изнасиловал 3-летнего мальчика
10:39
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество
08:22
Подорожали овощи
07:43
Почему санкционку не раздают бедным?
20:57
В Петербурге состоялось награждение офицеров ЗВО в преддверии профессионального праздника
19:08
Победители конкурса «Мой город – мои возможности» обсудили планы на будущее
19:05
Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в ЗВО прошли полную вакцинацию от COVID-19
19:02
В Петербурге состоялась премьера самой родной комедии «Батя»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошел день совместной боевой подготовки

В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошел день совместной боевой подготовки

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошел день совместной боевой подготовки

В Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Псковской, Воронежской областях и Республике Карелия прошли тренировки совместной боевой подготовки в авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделениях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

По замыслу тренировки боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны должны были сдержать попытки истребительной авиации попасть в заданное воздушное пространство и нанести ракетно-бомбовые удары по наиболее значимым наземным объектам. В роли условного противника выступали авиационные группы в составе оперативно-тактической и армейской авиации объединения.

Основной задачей подразделений радиотехнических войск было заблаговременное обнаружение воздушных целей, приближающихся с различных направлений и на разных высотах, а также передача координат траектории движения самолетов для зенитных ракетных дивизионов.

Каждый из истребителей отработал во время мероприятий совместной боевой подготовки элементы ухода от объектов ПВО, маневрирование и полеты на предельно малых высотах. При этом расчеты зенитных ракетных комплексов отработали уничтожение воздушных целей с помощью имитированных пусков зенитных управляемых ракет.

В мероприятии совместной подготовки было задействовано более 500 военнослужащих, свыше 200 единиц авиационной, радиотехнической и зенитной ракетной техники объединения.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-11-2020, 13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
16-10-2020, 11:17
В Ленобласти экипажи армейской авиации провели боевые стрельбы
10-09-2020, 12:48
В Ленобласти успешно прошли учения армейской авиации ЗВО
8-09-2020, 16:12
В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»
24-09-2020, 18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО
28-10-2020, 22:28
Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
96
Сегодня, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
394
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
504
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
433
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх