В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошел день совместной боевой подготовки

В Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Псковской, Воронежской областях и Республике Карелия прошли тренировки совместной боевой подготовки в авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделениях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

По замыслу тренировки боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны должны были сдержать попытки истребительной авиации попасть в заданное воздушное пространство и нанести ракетно-бомбовые удары по наиболее значимым наземным объектам. В роли условного противника выступали авиационные группы в составе оперативно-тактической и армейской авиации объединения.

Основной задачей подразделений радиотехнических войск было заблаговременное обнаружение воздушных целей, приближающихся с различных направлений и на разных высотах, а также передача координат траектории движения самолетов для зенитных ракетных дивизионов.

Каждый из истребителей отработал во время мероприятий совместной боевой подготовки элементы ухода от объектов ПВО, маневрирование и полеты на предельно малых высотах. При этом расчеты зенитных ракетных комплексов отработали уничтожение воздушных целей с помощью имитированных пусков зенитных управляемых ракет.

В мероприятии совместной подготовки было задействовано более 500 военнослужащих, свыше 200 единиц авиационной, радиотехнической и зенитной ракетной техники объединения.