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Южная Корея открыла предупредительные выстрелы после того, как северокорейские беспилотники вошли в ее воздушное пространство

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Южная Корея открыла предупредительные выстрелы после того, как северокорейские беспилотники вошли в ее воздушное пространство

По данным министерства обороны страны, в понедельник военные Южной Кореи подняли в воздух истребители и ударные вертолеты после того, как пять северокорейских беспилотников пересекли ее воздушное пространство, при этом один самолет разбился.

Министерство заявило, что южнокорейские военные стреляли по беспилотникам длиной менее 2 метров (6,5 футов). По словам представителя министерства обороны Южной Кореи Ли Сын О, четыре дрона пролетели над островом Канхва, а один пролетел над северным воздушным пространством столицы Сеула.

По данным Минобороны, один беспилотник пролетел три часа, прежде чем вернуться на север, а остальные четыре исчезли в течение дня. По данным министерства, южнокорейские военные отслеживали дроны в общей сложности пять часов.

«Это явная провокация и вторжение Северной Кореи в наше воздушное пространство», — заявил Ли на брифинге.

По сообщению министерства обороны, один из южнокорейских легких штурмовиков КА-1 разбился при взлете, когда он был развернут для реагирования на беспилотники. Причина крушения неизвестна, пострадавших нет.

Ли сказал, что в ответ на нарушение воздушного пространства южнокорейские военные направили свои пилотируемые и беспилотные разведывательные средства в межкорейский пограничный район, причем некоторые из них пересекли территорию Северной Кореи.

Агенты провели разведывательную миссию, включая съемку военных объектов Северной Кореи, добавил Ли.

По данным министерства обороны, южнокорейские военные впервые обнаружили беспилотники в небе недалеко от северо-западного города Кимпхо около 10:25 по местному времени в понедельник.

Во вторник президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что инцидент показал, что «готовность и подготовка военных очень недостаточны», и что Южная Корея в ответ ускорит запуск своего подразделения военных беспилотников.

«Мы планировали запустить подразделение беспилотников, которое будет отслеживать и разведывать северокорейские военные объекты, но после вчерашнего инцидента мы максимально ускорим запуск», — сказал Юн.

«Наши люди ясно увидели, насколько опасна политика, которая опирается исключительно на добрую волю северокорейцев и военное соглашение».

По данным министерства обороны Южной Кореи, в последний раз северокорейский беспилотник был обнаружен ниже межкорейской границы в 2017 году. В то время Южная Корея заявила, что обнаружила разбившийся северокорейский беспилотник, который шпионил за американской ракетной системой в стране.

В этом году Северная Корея агрессивно активизировала свои ракетные испытания, часто запуская несколько видов оружия одновременно. Он запускал ракеты 36 отдельных дней — это самый высокий годовой показатель с тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти в 2012 году.

По словам южнокорейских официальных лиц, совсем недавно в пятницу Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности. Ракеты были выпущены из района Сунан Пхеньяна в воды между Корейским полуостровом и Японией.

Скрытная страна обычно таким образом запускает свои ракеты, запуская их под углом, чтобы они приземлялись в водах между Корейским полуостровом и Японией.

Однако в октябре он запустил баллистическую ракету средней дальности (БРСД) по нормальной траектории, которая впервые за пять лет прошла над Японией.

Источник: CNN
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