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Питерец.ру » Политика » Зеленский начал прозревать?

Зеленский начал прозревать?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
regnum.ru
Зеленский заявил о неспособности вернуть Крым и Донбасс

«Питерец.ру» отмечает, что Владимир Зеленский постоянно высказывался о необходимости вернуть утраченные территории. Это линия четко прослеживалась в риторике главы киевского режима. Зеленский давал понять, что Украина намерена вернуть себе Крым и Донбасс. 

Однако необходимость признать реалии все же наступила. В итоге Зеленский заявил о невозможности вернуть эти земли. По его словам, Киев не способен восстановить контроль над Крымом и Донбассом. 

При этом президент Украины пытается сохранить лицо перед Западом и призывает оказывать дипломатическое давление на Россию. Он не хочет показать себя человеком, который терпит поражение.

Можно ли сказать, что Зеленский начал хотя бы немного прозревать? Как говорится, время покажет. 

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