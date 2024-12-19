«Питерец.ру» отмечает, что Владимир Зеленский постоянно высказывался о необходимости вернуть утраченные территории. Это линия четко прослеживалась в риторике главы киевского режима. Зеленский давал понять, что Украина намерена вернуть себе Крым и Донбасс.

Однако необходимость признать реалии все же наступила. В итоге Зеленский заявил о невозможности вернуть эти земли. По его словам, Киев не способен восстановить контроль над Крымом и Донбассом.

При этом президент Украины пытается сохранить лицо перед Западом и призывает оказывать дипломатическое давление на Россию. Он не хочет показать себя человеком, который терпит поражение.

Можно ли сказать, что Зеленский начал хотя бы немного прозревать? Как говорится, время покажет.