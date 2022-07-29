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Питерец.ру » Политика » Медведев обсмеял Зеленского

Медведев обсмеял Зеленского

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vz.ru
Дмитрий Медведев посмеялся над территориальными претензиями главы Украины

Президент Украины сделал еще одно абсурдное заявление. Зеленский назвал свою страну наследницей Киевской Руси. Конечно, это чисто воды популизм, который не имеет ничего общего с реальностью. Но таким способом Зеленский намекнул о своих территориальных претензиях.

В ответ на это высказался Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза высмеял Зеленского. Дмитрий Анатольевич с присущей ему жесткостью заявил, что мозг главы Украины пострадал от психотропных веществ.

По словам Медведева, западные политики видят будущее Украины совершенно иначе, нежели Зеленский. Медведев даже приложил рисунок с предполагаемой картой, где территория этого государства будет значительно меньше.

«Питерец.ру» обращает внимание, что Дмитрий Медведев публикует посты в своем Телеграм-канале. Там он, не выбирая дипломатических выражений, высказывает свое мнение о политической ситуации.

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