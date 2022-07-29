Медведев обсмеял Зеленского

Президент Украины сделал еще одно абсурдное заявление. Зеленский назвал свою страну наследницей Киевской Руси. Конечно, это чисто воды популизм, который не имеет ничего общего с реальностью. Но таким способом Зеленский намекнул о своих территориальных претензиях.

В ответ на это высказался Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза высмеял Зеленского. Дмитрий Анатольевич с присущей ему жесткостью заявил, что мозг главы Украины пострадал от психотропных веществ.

По словам Медведева, западные политики видят будущее Украины совершенно иначе, нежели Зеленский. Медведев даже приложил рисунок с предполагаемой картой, где территория этого государства будет значительно меньше.

«Питерец.ру» обращает внимание, что Дмитрий Медведев публикует посты в своем Телеграм-канале. Там он, не выбирая дипломатических выражений, высказывает свое мнение о политической ситуации.