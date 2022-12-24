Зеленский хочет мира?

Российские власти не располагают сведениями о мирном плане Украины. Зеленский сделал ряд заявлений, но в них нет учета нынешнего положения вещей. Видно, что не принимаются во внимание объективные реалии.

«Питерец.ру» отмечает, что появилась информация, согласно которой Киев работает над предложением по урегулированию конфликта. Называется даже срок – февраль 2023 года – когда это предложение должно быть представлено.

Но логично, что российские власти высказывают сомнения по поводу переговоров. Каких-либо реалистичных предложений от киевской стороны не возникало. Трудно сказать, поступят ли они в феврале.

Напоминаем, что Россия участвует в СВО на Украине. Для этого были мобилизованы люди из запаса, в том числе – жители Петербурга и Ленобласти. Мы хотим, чтобы эта война поскорее закончилась, но не на условиях киевского режима.