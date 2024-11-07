Чего ожидать после победы Трампа?

Возвращение Трампа на пост президента США стало ожидаемым событием. Слишком слабыми оказались его противники, а их политика воспринималась негативно большинством американцев.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Что теперь ожидать России от международной повестки, как она изменится после победы Трампа?» Миллиардер подчеркивал, что готов пойти на контакт с Путиным и решить проблему украинского кризиса.

Однако, по мнению Дмитрия Медведева, Трамп вряд ли что-то сможет сделать, поскольку система сильнее его. В итоге Трампа вынудят вести антироссийскую политику и поддерживать Украину. При этом Медведев подчеркнул, что Трамп является бизнесменом и сделает все, дабы дать как можно денег на войну.

Как говорится, поживем – увидим. В любом случае, будущее поведение Трампа пока остается неясным. Он бывает непредсказуем, поэтому от него можно ждать что угодно.