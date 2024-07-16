Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на события, связанные со стрельбой в Дональда Трампа. По словам Дмитрия Анатольевича, Трамп уже одержал победу на выборах. Он может проиграть, если только его убьют.

«Питерец.ру» отмечает, что события, связанные с американскими выборами, все равно находятся в поле зрения наших соотечественников. Хочется, чтобы агрессивно-безумная политика в отношении России, какой она стала в период правления Байдена, была прекращена.

С этой перспективы, победа Трампа может дать надежду, что градус напряженности в мире несколько снизится. Такой сценарий возможен, если Вашингтон перестанет поставлять оружие киевскому режиму и призовет ЕС сделать то же самое.