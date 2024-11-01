Медведев о мигрантах

«Питерец.ру» сообщает, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Анатольевич Медведев обратил внимание на проблему мигрантов. По мнению политика, эти люди не должны просто так находиться в нашей стране.

Если иностранный гражданин не учится и не работает в России, тогда у него нет причин для пребывания у нас. Медведев также добавил, что нужно уделить особое внимание семьям мигрантов – их нахождение в РФ должно быть на особом контроле.

Напоминаем, что депутаты Госдумы внесли поправки в закон, регулирующий положение мигрантов в России. Теперь вид на жительство можно получить только через 3 года после вступления в брак. В случае с усыновлением оформить внж можно будет через 3 года после совместного проживания.

Таким способом российские власти борются с фиктивными браками и фиктивным материнством. Потому что в последние годы было выявлено множество связанных с этим случаев.

Однако ужесточение ситуации с мигрантами привело к возникновению трудностей на рынке труда Петербурга. Работодатели начали ощущать нехватку кадров. Это стали естественным следствием ужесточением миграционной политики.