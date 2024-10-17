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Питерец.ру » Политика » Иностранные водители останутся

Иностранные водители останутся

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В СПб не стали запрещать водителям-иностранцам управлять городским транспортом

«Питерец.ру» сообщает, что парламентская комиссия СПб не одобрила ограничения на работу в общественном транспорте для водителей-иностранцев. Это решение привело к неоднозначной реакции в городе.

Ситуацию прокомментировал глава петербургского ЗакСа Александр Бельский. Он считает, что сейчас не стоит вводить подобные запреты. Если иностранцы хотят работать в городском транспорте, им не нужно отказывать. При этом необходимо создавать условия для тех, кто работать пока не может – например, некоторые наши соотечественники не хотят устраиваться водителями из-за невыгодных условий.

По мнению Бельского, нужно пересмотреть зарплату водителям, чтобы такая работа стала привлекательной для россиян. Для решения данного вопроса необходимо создать специальную рабочую группу.

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