Молодежь хотят оградить от участия в протестах

Митинги сторонников Навального, которые прошли во многих городах страны, заставили представителей власти пересмотреть некоторые взгляды. В Кремле поняли, что нужно воспитывать молодежь в правильном ключе. Этих людей необходимо оградить от участия в протестных акциях.

Так в СК РФ решили разработать специальную методичку, направленную на формирование правильных ценностей. С помощью этих рекомендаций чиновники хотят призывать ребят к сознательному отказу от участия в незаконных акциях. Разработкой этой методички будут заниматься специалисты СПбГУ.

«Питерец.ру» считает, что работа с молодежью – очень важное направление. Когда люди вроде Навального используют ребят в своих целях, это приводит к серьезным проблемам. Выражать протест можно, но необходимо это делать законными способами.

Если молодежь призывают оставаться в рамках закона, это одно. Если же власти побуждают ребят вообще отказаться от выражения своего мнения, то такая тенденция не ведет к полноценному развитию общества. Так что представителям власти следует проявить мудрость в этом вопросе.