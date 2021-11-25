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Питерец.ру » Общество » Что с кодами в транспорте?

Что с кодами в транспорте?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
eg.ru
Спикер ЗакСа прояснил ситуацию с ограничениями в транспорте

Глава петербургского парламента Александр Бельский прояснил ситуацию по поводу использования Кью-Ар кодов в общественном транспорте. По словам чиновника, водить их в метро, трамваях и автобусах никто не намерен. Так что петербуржцы могут спокойно ездить в общественном транспорте.

Бельский отметил, что противоковидные ограничения необходимы, поскольку идет борьба с пандемией. Но это не значит, что ужесточения должны делать жизнь некомфортной. Спикер также отметил, что практика применения QR-кодов сопровождается перегибами в некоторых местах. Бельский здесь привел в пример Татарстан, где эти коды ввели в общественном транспорте, что привело к большим проблемам.

«Питерец.ру» считает, что власти Северной столицы подходят к этому вопросу гораздо мудрее. Они понимают, к каким проблемам и беспорядкам могут привести QR-коды в транспорте.

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