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Питерец.ру » Политика » Бывший вице-губернатор получил срок

Бывший вице-губернатор получил срок

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Бывшего заместителя губернатора посадили за взятки

Взяточничество – одна из проблем современного общества. К сожалению, подобные деяния могут оставаться безнаказанными. Однако в каких-то случаях правоохранителям все же удается найти виновных.

«Питерец.ру» сообщает, что бывший замглавы Ленобласти Михаил Москвин получил 4 года колонии. Этого человека осудили за получение взяток. В 2019-2021 годах Москвин курировал направления строительства и ЖКХ и незаконно получил от различных лиц 12,6 млн. руб.

Ранее обвиняемый уже признался в получении взяток и согласился сотрудничать с правоохранительными органами. Теперь же Москвин отправится в колонию строгого режима. Также он не сможет работать в госструктурах и органах местного самоуправления на протяжении 5 лет.

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