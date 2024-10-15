Бывший вице-губернатор получил срок

Взяточничество – одна из проблем современного общества. К сожалению, подобные деяния могут оставаться безнаказанными. Однако в каких-то случаях правоохранителям все же удается найти виновных.

«Питерец.ру» сообщает, что бывший замглавы Ленобласти Михаил Москвин получил 4 года колонии. Этого человека осудили за получение взяток. В 2019-2021 годах Москвин курировал направления строительства и ЖКХ и незаконно получил от различных лиц 12,6 млн. руб.

Ранее обвиняемый уже признался в получении взяток и согласился сотрудничать с правоохранительными органами. Теперь же Москвин отправится в колонию строгого режима. Также он не сможет работать в госструктурах и органах местного самоуправления на протяжении 5 лет.