Получил условный срок за торговлю билетами

«Питерец.ру» сообщает, что суд Северной столицы принял решение по делу о торговле фальшивыми билетами на ЧМ по футболу. Предприимчивый мужчина, распространявший подделку, получил условный срок.

Этот человек предложил своему знакомому получить лицензию на распространение билетов на матчи ЧМ-2018 и обещал помочь ее оформить. Еще он заверил, что может достать нужное количество билетов на матчи турнира. Причем речь шла о любом количестве.

В итоге мошенник получил более 5 млн руб. Теперь же суд обязал его возместить этот материальный ущерб, что обвиняемый и сделал. Вдобавок к этому он получил 3 года условно.

Напоминаем, что мошенники используют различные схемы, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Причем эти методы применяются в различных сферах.