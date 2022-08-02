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Питерец.ру » Общество » Получил условный срок за торговлю билетами

Получил условный срок за торговлю билетами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржец получил наказание за продажу фальшивых футбольных билетов

«Питерец.ру» сообщает, что суд Северной столицы принял решение по делу о торговле фальшивыми билетами на ЧМ по футболу. Предприимчивый мужчина, распространявший подделку, получил условный срок.

Этот человек предложил своему знакомому получить лицензию на распространение билетов на матчи ЧМ-2018 и обещал помочь ее оформить. Еще он заверил, что может достать нужное количество билетов на матчи турнира. Причем речь шла о любом количестве.

В итоге мошенник получил более 5 млн руб. Теперь же суд обязал его возместить этот материальный ущерб, что обвиняемый и сделал. Вдобавок к этому он получил 3 года условно.

Напоминаем, что мошенники используют различные схемы, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Причем эти методы применяются в различных сферах.

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