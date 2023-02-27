В Петербурге за неоднократное пьяное вождение водителя отправили в колонию строгого режима

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Максима Садикова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд установил, что Садиков ночью 25 мая 2022 года управлял автомобилем «ВАЗ-21123» по Приморскому шоссе в г. Сестрорецке в состоянии опьянения. Ранее подсудимый дважды привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением на 2 года 6 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда не вступил в законную силу.