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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге за неоднократное пьяное вождение водителя отправили в колонию строгого режима

В Петербурге за неоднократное пьяное вождение водителя отправили в колонию строгого режима

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге за неоднократное пьяное вождение водителя отправили в колонию строгого режима

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Максима Садикова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд установил, что Садиков ночью 25 мая 2022 года управлял автомобилем «ВАЗ-21123» по Приморскому шоссе в г. Сестрорецке в состоянии опьянения. Ранее подсудимый дважды привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением на 2 года 6 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура СПб
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