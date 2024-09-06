Лидер петербургских единороссов проголосовал за развитие Петербурга

Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский посетил в пятницу избирательный участок, который расположен в школе № 183 Центрального района. Парламентарий проголосовал и призвал жителей Северной столицы последовать его примеру, назвав начавшиеся в городе выборы большим электоральным событием.

«Город развивается, растёт — и он должен стать ещё удобнее, безопаснее, комфортнее для петербуржцев, вне зависимости от района их проживания. Эти тенденции уже видны. Многое сделано. Заложен фундамент для будущего развития, которое очень хочется поддержать. Именно поэтому я сегодня отдаю свой голос за развитие Петербурга, моего родного города, где я родился, где растут мои дети. Такая прекрасная возможность есть у каждого в течение ближайших трех дней», - сказал лидер петербургских единороссов.