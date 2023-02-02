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Питерец.ру » Общество » Сергей Боярский посетил образовательный комплекс «ЛабораториУм», созданный в 89-й школе при его участии

Сергей Боярский посетил образовательный комплекс «ЛабораториУм», созданный в 89-й школе при его участии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Школа выиграла грант для создания лабораторий при поддержке руководителя реготделения «Единой России»

Руководитель петербургского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский посетил школу № 89 в Калининском районе, которая при поддержке парламентария в 2022 году выиграла городской грант «Учеба 2.0: шаг в будущее». На средства гранта, а это 15 миллионов рублей, уже закуплено профессиональное оборудование, и создан комплекс из пяти лабораторий.

В школе теперь есть медиастудия для создания вебинаров и презентаций, лаборатория физиологии и человеко-машинного взаимодействия, а также лаборатории по 3D-моделированию и прототипированию, по беспилотным летательным аппаратам и инновационным технологиям обработки материалов.

«Создан комплекс, который мы назвали «ЛабораториУм». Это идея ранней профилизации и профориентации учащихся с тем, чтобы в дальнейшем они определяли свою судьбу, могли сделать свой жизненный выбор уже в школе. Вот эти лаборатории как раз очень помогают и заинтересовывают учащихся, потому что это современное оборудование. Надеемся, что мы достигнем высоких результатов в различных олимпиадах, конкурсах и в дальнейшем для развития нашего города и нашего государства», – отметила, демонстрируя «ЛабораториУм», директор школы Ирина Симагина.

В настоящее время в школе обучаются 1,2 тысячи учащихся. Медиакомпетенции, которые они смогут приобрести в «ЛабораториУме», помогут ребятам лучше разбираться в высокотехнологичной окружающей среде, уверены не только педагоги, но и родители.

«Детям очень нравится, они увлекательно входят в эту атмосферу, продвигаются, интересуются, предлагают свои идеи, развиваются», – рассказала учитель музыки Надежда Львова.

На этапе проведения городского грантового конкурса сформировать убедительную конкурсную заявку по направлению «Медиакласс» образовательному учреждению помог Сергей Боярский. Осмотрев получившийся результат, лидер петербургских единороссов отметил: «Я как первый зампред профильного думского комитета по цифровизации всегда стараюсь поддерживать такие проекты. Здорово, что у правительства Санкт-Петербурга есть возможность разыгрывать такие целевые гранты. Сегодня мы видим пример, как эти деньги очень по-хозяйски, рачительно были расходованы. Это позволит ребятам, начиная с самых младших, до выпускных классов осваивать те технологии, за которыми будущее. 89-я школа Петербурга на правильном пути. Хочу пожелать им успехов. Уверен, это не последняя их победа, не только грантовая».

Источник: Единая Россия
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