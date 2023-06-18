Сергей Боярский: Нет благороднее профессии, чем спасать здоровье и жизни людей

Сегодня профессиональный праздник отмечают медицинские работники во всех регионах России.

Нет благороднее профессии, чем спасать здоровье и жизни людей, лечить и заботиться о тех, кому необходима медицинская помощь. Об этом заявил руководитель петербургского отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, поздравляя специалистов сферы здравоохранения с Днем медицинского работника.

«Врачи, медицинские сестры, санитары, водители скорой помощи – ежедневно вы приходите на помощь в трудные минуты, часто рискуя собственным здоровьем и жизнью. Вызывает глубочайшее уважение то, что вы выбираете эту профессию по призванию, и верность долгу для вас превыше всего», — сказал Сергей Боярский.

Депутат Госдумы поблагодарил медиков за ежедневный героический труд, милосердие и отзывчивость, самоотверженность и преданность своему делу.

Лидер петербургских единороссов пожелал всем, кто работает в сфере здравоохранения, крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго.