Сергей Боярский: в 1941 году весь наш народ встал на защиту Отечества

День начала Великой Отечественной войны стал большой трагедией для всех советских людей. На рассвете 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну — но в итоге получили достойный отпор. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, обращаясь к жителям Северной столицы в День памяти и скорби.

«Каждая семья испытала на себе ужасы этой страшной и кровопролитной войны. Миллионы наших соотечественников пали смертью храбрых в боях за свободу и независимость Родины. Бойцы Красной Армии, женщины, старики, дети – весь народ встал на защиту Отечества во имя Победы, во имя мирной жизни будущих поколений. Этот подвиг бессмертен, а память о Великой Победе будет жить вечно!», — сказал Сергей Боярский.

Депутат Госдумы выразил особую благодарность ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда за то, что они спасли город на Неве, нашу страну и весь мир от фашизма.