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Питерец.ру » Общество » Сергей Боярский: в 1941 году весь наш народ встал на защиту Отечества

Сергей Боярский: в 1941 году весь наш народ встал на защиту Отечества

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы обратился к петербуржцам по случаю Дня памяти и скорби

День начала Великой Отечественной войны стал большой трагедией для всех советских людей. На рассвете 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну — но в итоге получили достойный отпор. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, обращаясь к жителям Северной столицы в День памяти и скорби.

«Каждая семья испытала на себе ужасы этой страшной и кровопролитной войны. Миллионы наших соотечественников пали смертью храбрых в боях за свободу и независимость Родины. Бойцы Красной Армии, женщины, старики, дети – весь народ встал на защиту Отечества во имя Победы, во имя мирной жизни будущих поколений. Этот подвиг бессмертен, а память о Великой Победе будет жить вечно!», — сказал Сергей Боярский.

Депутат Госдумы выразил особую благодарность ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда за то, что они спасли город на Неве, нашу страну и весь мир от фашизма.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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