Переговоров с Украиной не будет?

«Питерец.ру» отмечает, что Дмитрий Медведев отверг возможность мирных переговоров с Украиной после событий, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область. По словам Дмитрия Анатольевича, никаких переговоров с Киевом теперь не будет.

Однако некоторые политологи придерживаются иной точки зрения. В частности, Сергей Станкевич считает, что такие переговоры все же могут состояться, но о них не будет заявлено публично.

По словам Станкевича, позиция Медведева – это мнение важного политического деятеля, но все же не позиция страны. Россия же заинтересована в мирных переговорах, хотя сейчас ситуация усложнилась после боевых действий в Курской области. Однако исключать вероятности дальнейших переговоров все же не стоит.