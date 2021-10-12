Медведев раскритиковал Украину

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал статью, где выразил жесткую критику в адрес украинских властей. По словам Дмитрия Анатольевича, Украиной сейчас управляют слабые люди, заботящиеся о том, чтобы набить себе карманы.

Новое руководство страны крайне слабое и переменчивое в своих устремлениях. Очень ярко это демонстрирует президент Зеленский. Раньше он работал в нашей стране и получал значительные деньги из российских источников. Но потом быстро поменял свою политическую и нравственную позицию. Медведев считает, что разговаривать с нынешним руководством Украины бесполезно. Остается переждать, когда там появится новая власть.

«Питерец.ру» отмечает, что позиция Медведева отражает реалии происходящего. В целом она не противоречит взглядам Кремля. Обычно Дмитрию Анатольевичу была присуща дипломатия и сдержанность. Здесь он выступил с весьма жесткой критикой, которая ему не совсем свойственна.