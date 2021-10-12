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Питерец.ру » Политика » Медведев раскритиковал Украину

Медведев раскритиковал Украину

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
life.ru
Дмитрий Медведев выступил с жесткой критикой украинской власти

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал статью, где выразил жесткую критику в адрес украинских властей. По словам Дмитрия Анатольевича, Украиной сейчас управляют слабые люди, заботящиеся о том, чтобы набить себе карманы.

Новое руководство страны крайне слабое и переменчивое в своих устремлениях. Очень ярко это демонстрирует президент Зеленский. Раньше он работал в нашей стране и получал значительные деньги из российских источников. Но потом быстро поменял свою политическую и нравственную позицию. Медведев считает, что разговаривать с нынешним руководством Украины бесполезно. Остается переждать, когда там появится новая власть.

«Питерец.ру» отмечает, что позиция Медведева отражает реалии происходящего. В целом она не противоречит взглядам Кремля. Обычно Дмитрию Анатольевичу была присуща дипломатия и сдержанность. Здесь он выступил с весьма жесткой критикой, которая ему не совсем свойственна.

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