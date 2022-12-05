Американцы за переговоры или их имитацию?

Президент США Джо Байден призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ. Однако не совсем понятно, о каких именно переговорах идет речь – настоящих или имитации таковых.

Та готовность к переговорам, которую демонстрирует Запад, больше показывает неготовность к диалогу. Договариваться в таких условиях просто невозможно. Все это больше напоминает активную имитацию желания пойти на переговоры.

Понятно, что Россия не будет реагировать на эти шулерства со стороны Вашингтона. Пока же реалистичных предложений относительно переговоров не поступало. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.

«Питерец.ру» напоминает, что наша страна сейчас участвует в СВО. Идет прямое столкновение с Украиной и непрямое с теми, кто ей активно помогает. В этой военной операции участвуют профессиональные военные и мобилизованные граждане. Среди них и жители Петербурга.