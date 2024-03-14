«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин заявил о готовности к проведению переговоров по украинскому конфликту. Он высказал это во время своего интервью Дмитрию Киселеву. При этом Путин подчеркнул, что такие переговоры должны быть основаны на существующих реалиях, а не хотелках, вызванных принятием психотропных средств.

Некоторые эксперты увидели в этом прямой намек на Зеленского и Макрона. В частности, такого взгляда придерживается французский политик Флориан Филлиппо. В подобной интерпретации нет ничего удивительного, ведь во Франции есть немало людей, которые недоумевают относительно позиции Макрона в украинском конфликте.

Но это не главное. Ясно одно – Россия не собирается участвовать в некой имитации переговоров, которые не несут в себе какого-либо конструктива и не выражают четкого намерения к перемирию.