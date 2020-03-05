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Питерец.ру » Политика » Закон о митингах смягчать не стали

Закон о митингах смягчать не стали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Депутаты Петербурга не поддержали идею изменения закона о митингах

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские парламентарии обсудили вопрос внесения поправок в закон о митингах. «Справедливороссы» предложили выделить для таких мероприятий специальные места в каждом районе Петербурга. Со своими идеями выступили и коммунисты. Некоторые поправки к закону предлагал и депутат Вишневский. Однако депутаты «Единой России» их не поддержали. В итоге эти предложения были отклонены.

Глава ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что 103 года назад в городе домитинговались. Известно, чем это все закончилось. Спикер подчеркнул, что митинги привели и к развалу Советского Союза.

Но одна поправка в закон все же была принята. Речь идет об инициативе комитета по законодательству. Теперь мест для проведения митингов в городе должно быть не менее 8. Если число участников публичных мероприятий не превышает 500, то уведомлять власти о проведении не нужно.

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