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Питерец.ру » Политика » Что с рейтингом кандидатов?

Что с рейтингом кандидатов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Каковы данные опроса по рейтингу кандидатов в президенты?

«Питерец.ру» сообщает, что проведен опрос, в ходе которого был рассчитан рейтинг кандидатов в президенты. Чуть более 6% намерены голосовать за коммуниста Николая Харитонова, около 5,5% готовы отдать свой голос за нового руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого. Примерно 5% хотят поддержать Владислава Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди».

Таким образом, трое кандидатов имеют суммарный рейтинг менее 20%. Согласно этому опросу, за действующего президента Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян. В целом эти показатели не вызывают каких-либо удивлений.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе все готово для проведения голосования. Напоминаем, что президентские выборы пройдут 15-17 марта.

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