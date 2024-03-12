Что с рейтингом кандидатов?

«Питерец.ру» сообщает, что проведен опрос, в ходе которого был рассчитан рейтинг кандидатов в президенты. Чуть более 6% намерены голосовать за коммуниста Николая Харитонова, около 5,5% готовы отдать свой голос за нового руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого. Примерно 5% хотят поддержать Владислава Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди».

Таким образом, трое кандидатов имеют суммарный рейтинг менее 20%. Согласно этому опросу, за действующего президента Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян. В целом эти показатели не вызывают каких-либо удивлений.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе все готово для проведения голосования. Напоминаем, что президентские выборы пройдут 15-17 марта.