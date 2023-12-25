Николай Харитонов – кандидат в президенты России от КПРФ спустя 20 лет, «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова

«Питерец.ру» помнит, что Николай Харитонов один раз уже участвовал в президентских выборах: было это 20 лет назад, и тогда выдвижению этого известного агрария предшествовала внутрипартийная борьба. Тогда Геннадий Семигин всерьёз рассчитывал «перехватить» Компартию у Геннадия Зюганова, и именно Семигин желал стать кандидатом от «левых» на выборах – 2004. И вот – Харитонов вновь стал кандидатом от КПРФ на президентских выборах.

Ходили разговоры о том, что КПРФ проведёт некое предварительное голосование, поскольку значимых политиков, которых главная левая политическая сила страны могла бы выдвинуть на президентские выборы, хватает. Это и многолетний лидер Компартии Геннадий Зюганов, и депутаты Государственный Думы Юрий Афонин и Леонид Калашников, и глава Хакасии Валентин Коновалов. Но ещё перед предвыборным съездом КПРФ стало известно, что делегатам будет предложена кандидатура Харитонова. В Госдуме Харитонов, который уже более трёх десятилетий беспрерывно заседает в российском парламенте (ещё с ВС РСФСР), возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Харитонову недавно исполнилось 75 лет.

«Новые люди» остановились на кандидатуре 39-летнего вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.