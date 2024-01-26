На очередном заседании ЦИК РФ регистрировали представителей кандидатов в президенты Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова

«Питерец.ру» не может быть в стороне от такой важнейшей политической темы, как предстоящие президентские выборы. Совсем недавно СМИ сообщали о том, что Центризбирком получил все необходимые по закону документы для регистрации президента России Владимира Путина, и вот в повестке дня – очередное плановое заседание ЦИК РФ под номером 151.

Председатель ЦИК Элла Памфилова проинформировала: до тысячи наблюдателей более чем из сотни различных стран будут присутствовать на президентских выборах с 14 по 18 марта. Следующим вопросом была регистрация представителей от кандидатов и партий: здесь прозвучали фамилии Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.

Самый масштабный пакет документов представил либерал-демократ Слуцкий: 395 человек официально стали его доверенными лицами – соответствующий доклад сделала член Центризбиркома Эльвира Хаймурзина.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей по финансовым вопросам от кандидата Слуцкого, одного – от кандидата Бабурина, пятерых – от кандидата Надеждина и сразу 15 – от коммуниста Николая Харитонова (не в том ли дело, что КПРФ всегда отличалась определённой дотошностью в подходе к предвыборным «бумажным» вопросам?).