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Питерец.ру » Политика » На очередном заседании ЦИК РФ регистрировали представителей кандидатов в президенты Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова

На очередном заседании ЦИК РФ регистрировали представителей кандидатов в президенты Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.cikrf.ru
Леонид Слуцкий представил для регистрации своими доверенными лицами почти четыреста человек.

«Питерец.ру» не может быть в стороне от такой важнейшей политической темы, как предстоящие президентские выборы. Совсем недавно СМИ сообщали о том, что Центризбирком получил все необходимые по закону документы для регистрации президента России Владимира Путина, и вот в повестке дня – очередное плановое заседание ЦИК РФ под номером 151.

Председатель ЦИК Элла Памфилова проинформировала: до тысячи наблюдателей более чем из сотни различных стран будут присутствовать на президентских выборах с 14 по 18 марта. Следующим вопросом была регистрация представителей от кандидатов и партий: здесь прозвучали фамилии Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова.

Самый масштабный пакет документов представил либерал-демократ Слуцкий: 395 человек официально стали его доверенными лицами – соответствующий доклад сделала член Центризбиркома Эльвира Хаймурзина.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей по финансовым вопросам от кандидата Слуцкого, одного – от кандидата Бабурина, пятерых – от кандидата Надеждина и сразу 15 – от коммуниста Николая Харитонова (не в том ли дело, что КПРФ всегда отличалась определённой дотошностью в подходе к предвыборным «бумажным» вопросам?).

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