«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве активно готовятся к предстоящим выборам главы государства. Руководитель ГИКа Максим Мейсин отметил, что бюллетени для голосования будут находиться под усиленной охраной правоохранительных органов. Это произойдет после окончательного утверждения списка кандидатов.

Также некоторые петербуржцы изъявили желание проголосовать по месту жительства, а не регистрации. Таких людей пока оказалось более 30 тыс. Они подавали соответствующее заявление в МФЦ или через портал «Госуслуг». Другие желающие могут тоже воспользоваться такой возможностью.

В настоящий момент в Петербурге проживает более 3 млн человек, обладающих избирательным правом. Большинство из них готовы проголосовать за Владимира Путина, в чем нет ничего удивительного. Напоминаем, что выборы пройдут 15-17 марта этого года.